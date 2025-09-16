«Они напоминают мне Надаля и Федерера». Фоньини — о различиях Синнера и Алькараса

Итальянский теннисист Фабио Фоньини высказался о соперничестве четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» Янника Синнера и шестикратного победителя мэйджоров испанца Карлоса Алькараса.

«Янник и Карлос очень напоминают мне Рафу и Роджера из моей эпохи. Янник похож на Сеппи: порядочный, трудолюбивый, он знает, чего хочет и как этого добиться. Другой же, напротив, умеет веселиться – не то чтобы Синнер не любил – но ему очень нужно это веселье за ​​пределами корта. Я был таким же: за последние два с половиной месяца посмотрел один сет финала US Open. В остальном – полный ноль. Когда мне сказали остановиться, я остановился.

Синнер и Алькарас уже сыграли 10-15 раз, сыграют ещё 50, и они знают друг друга наизусть. Как болельщику приятно видеть смену способа подачи Карлоса: например, в финале в Нью-Йорке он был похож на Карловича. Янник же, напротив, не допустил ни одной ошибки в финале Уимблдона. На пресс-конференции он справедливо заметил, что стал слишком предсказуемым и ему нужно выйти из зоны комфорта. С психологической точки зрения, с учётом того, что ему всего 24, это заставляет задуматься. Они развлекут нас, и им самим будет весело», — приводит слова Фоньини Corriere dello Sport.