Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Они напоминают мне Надаля и Федерера». Фоньини — о различиях Синнера и Алькараса

«Они напоминают мне Надаля и Федерера». Фоньини — о различиях Синнера и Алькараса
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянский теннисист Фабио Фоньини высказался о соперничестве четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» Янника Синнера и шестикратного победителя мэйджоров испанца Карлоса Алькараса.

«Янник и Карлос очень напоминают мне Рафу и Роджера из моей эпохи. Янник похож на Сеппи: порядочный, трудолюбивый, он знает, чего хочет и как этого добиться. Другой же, напротив, умеет веселиться – не то чтобы Синнер не любил – но ему очень нужно это веселье за ​​пределами корта. Я был таким же: за последние два с половиной месяца посмотрел один сет финала US Open. В остальном – полный ноль. Когда мне сказали остановиться, я остановился.

Синнер и Алькарас уже сыграли 10-15 раз, сыграют ещё 50, и они знают друг друга наизусть. Как болельщику приятно видеть смену способа подачи Карлоса: например, в финале в Нью-Йорке он был похож на Карловича. Янник же, напротив, не допустил ни одной ошибки в финале Уимблдона. На пресс-конференции он справедливо заметил, что стал слишком предсказуемым и ему нужно выйти из зоны комфорта. С психологической точки зрения, с учётом того, что ему всего 24, это заставляет задуматься. Они развлекут нас, и им самим будет весело», — приводит слова Фоньини Corriere dello Sport.

Материалы по теме
«До сих пор не смотрел его». Фоньини — о последнем матче в карьере с Алькарасом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android