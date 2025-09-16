Сёстры Уильямс запустят совместный видеоподкаст Stockton Street

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде американка Серена Уильямс и семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Винус Уильямс запустят видеоподкаст Stockton Street.

Шоу названо в честь улицы в Комптоне, где прошло их детство. Выпуски будут выходить в соцсети X раз в две недели по средам.

Первый выпуск сестры Уильямс записали на Арене Артура Эша. Он выйдет 17 сентября. Уильямс завершила профессиональную карьеру в 2022 году. Сейчас 43-летняя Серена занимается предпринимательством и воспитывает двух дочерей, Олимпию и Адиру Ривер. Напомним, в последний раз 44-летняя Винус Уильямс выходила на корт в марте 2024 года. Она получила уайлд-кард на турнир категории WTA-1000 в Майами (США). Там американская теннисистка со счётом 3:6, 3:6 проиграла 20-летней россиянке Диане Шнайдер.