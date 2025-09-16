Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Сёстры Уильямс запустят совместный видеоподкаст Stockton Street

Сёстры Уильямс запустят совместный видеоподкаст Stockton Street
Аудио-версия:
Комментарии

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде американка Серена Уильямс и семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Винус Уильямс запустят видеоподкаст Stockton Street.

Шоу названо в честь улицы в Комптоне, где прошло их детство. Выпуски будут выходить в соцсети X раз в две недели по средам.

Первый выпуск сестры Уильямс записали на Арене Артура Эша. Он выйдет 17 сентября. Уильямс завершила профессиональную карьеру в 2022 году. Сейчас 43-летняя Серена занимается предпринимательством и воспитывает двух дочерей, Олимпию и Адиру Ривер. Напомним, в последний раз 44-летняя Винус Уильямс выходила на корт в марте 2024 года. Она получила уайлд-кард на турнир категории WTA-1000 в Майами (США). Там американская теннисистка со счётом 3:6, 3:6 проиграла 20-летней россиянке Диане Шнайдер.

Материалы по теме
Путь Соболенко — пример самой успешной теннисной модели в WTA. Это раскрыл финал US Open
Путь Соболенко — пример самой успешной теннисной модели в WTA. Это раскрыл финал US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android