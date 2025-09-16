«Был немного ошеломлён». Фоньини — о поддержке Надаля и Федерара на Кубке Лэйвера — 2019

Итальянский теннисист Фабио Фоньини рассказал о поддержке швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля на Кубке Лэйвера — 2019. Тогда итальянец проиграл американцу Джеку Соку со счётом 1:6, 6:7 (3:7). По итогам соревнований сборная Европы обыграла команду мира со счётом 13:11.
«Когда они были позади меня, чувствовал себя тяжело. При смене сторон они подошли ко мне. Я сразу же заговорил о своём сопернике, Джеке Соке, но Роджер сказал мне: «Нет, ты должен думать о себе». Затем другой тоже заговорил, так что в моих ушах звучали два голоса. Я вернулся на корт, чувствуя себя ещё более растерянным. Сказал: «Надаль и Федерер говорили со мной, что мне теперь делать на корте?» Кто бы мог подумать, что Федерер и Надаль подойдут и заговорят со мной, один через моё правое плечо, а другой — через левое. Не мог послать их к чёрту, даже если бы захотел. Я был немного ошеломлён, но это прекрасный момент», — приводит слова Фоньини Corriere dello Sport.
