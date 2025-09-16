Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Был немного ошеломлён». Фоньини — о поддержке Надаля и Федерара на Кубке Лэйвера — 2019

«Был немного ошеломлён». Фоньини — о поддержке Надаля и Федерара на Кубке Лэйвера — 2019
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянский теннисист Фабио Фоньини рассказал о поддержке швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля на Кубке Лэйвера — 2019. Тогда итальянец проиграл американцу Джеку Соку со счётом 1:6, 6:7 (3:7). По итогам соревнований сборная Европы обыграла команду мира со счётом 13:11.

Кубок Лэйвера. Финал
20 сентября 2019, пятница
Фабио Фоньини
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		6 3
6 		7 7
         
Джек Сок
США
Джек Сок
Д. Сок

«Когда они были позади меня, чувствовал себя тяжело. При смене сторон они подошли ко мне. Я сразу же заговорил о своём сопернике, Джеке Соке, но Роджер сказал мне: «Нет, ты должен думать о себе». Затем другой тоже заговорил, так что в моих ушах звучали два голоса. Я вернулся на корт, чувствуя себя ещё более растерянным. Сказал: «Надаль и Федерер говорили со мной, что мне теперь делать на корте?» Кто бы мог подумать, что Федерер и Надаль подойдут и заговорят со мной, один через моё правое плечо, а другой — через левое. Не мог послать их к чёрту, даже если бы захотел. Я был немного ошеломлён, но это прекрасный момент», — приводит слова Фоньини Corriere dello Sport.

Материалы по теме
«Они напоминают мне Надаля и Федерера». Фоньини — о различиях Синнера и Алькараса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android