«Мы оба очень высокие». Меншик рассказал, с кем хотел бы сыграть в паре на Кубке Лэйвера

17-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик рассказал, что на Кубке Лэйвера в парном разряде хотел бы сыграть с немцем Александром Зверевым, занимающим третью строчку мирового рейтинга.

«Мы оба очень высокие. С нашей подачей, я думаю, из нас получился бы отличный дуэт», — приводит слова Меншика официальный сайт Кубка Лэйвера.

Соревнования пройдут с 19 по 21 сентября в Сан-Франциско (США). Помимо Меншика и Зверева, в состав команды Европы вошли испанец Карлос Алькарас, норвежец Каспер Рууд, датчанин Хольгер Руне и итальянец Флавио Коболли. Капитаном будет чемпион «Ролан Гаррос» — 1983 француз Янник Ноа.