Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Нравится играть с лучшими». Фонсека — о том, с кем хотел бы сыграть на Кубке Лэйвера

«Нравится играть с лучшими». Фонсека — о том, с кем хотел бы сыграть на Кубке Лэйвера
Комментарии

42-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека рассказал, что на Кубке Лэйвера — 2025 из команды Европы хотел бы сыграть с испанцем Карлосом Алькарасом или немцем Александром Зверевым.

«Мне нравится играть с лучшими. Карлос [Алькарас] или Саша [Зверев] были бы супер. Если Андре выберет меня для кого-то, я буду готов. Я собираюсь привнести отличную атмосферу и, надеюсь, отличный теннис, который поможет завоевать этот трофей», — приводит слова Фонсеки официальный сайт Кубка Лэйвера.

Кубок Лэйвера — 2025 пройдёт с 19 по 21 сентября в Сан-Франциско (США). Капитаном сборной мира станет восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Андре Агасси.

Материалы по теме
«Мы оба очень высокие». Меншик рассказал, с кем хотел бы сыграть в паре на Кубке Лэйвера
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android