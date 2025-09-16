«Нравится играть с лучшими». Фонсека — о том, с кем хотел бы сыграть на Кубке Лэйвера

42-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека рассказал, что на Кубке Лэйвера — 2025 из команды Европы хотел бы сыграть с испанцем Карлосом Алькарасом или немцем Александром Зверевым.

«Мне нравится играть с лучшими. Карлос [Алькарас] или Саша [Зверев] были бы супер. Если Андре выберет меня для кого-то, я буду готов. Я собираюсь привнести отличную атмосферу и, надеюсь, отличный теннис, который поможет завоевать этот трофей», — приводит слова Фонсеки официальный сайт Кубка Лэйвера.

Кубок Лэйвера — 2025 пройдёт с 19 по 21 сентября в Сан-Франциско (США). Капитаном сборной мира станет восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Андре Агасси.