«У нас есть очень сильные теннисистки». Свитолина — об Украине на Кубке Билли Джин Кинг

«У нас есть очень сильные теннисистки». Свитолина — об Украине на Кубке Билли Джин Кинг
13-я ракетка мира Элина Свитолина высказалась об участии в финальной части Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной Украины. Соревнования пройдут в Шэньчжэне (Китай).

«Командный дух очень важен. У нас есть очень сильные теннисистки, многие из которых входят в топ-100. Всегда хорошо иметь выбор, капитану будет непросто. Я очень рада, что мы наконец достигли финальной стадии. Много лет мы пытались квалифицироваться. Наконец мы здесь и наслаждаемся каждым мгновением.

Я давно не была в Азии по разным причинам. Я также пропустила несколько сезонов из-за беременности, у меня были операции. Но теперь я счастлива быть в Шэньчжэне. Участвовать в таком турнире, снова играть в Китае – это очень захватывающе. Я с нетерпением жду матчей», – сказала Свитолина в интервью Tribuna.

