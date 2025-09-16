Скидки
Свитолина — о планах на концовку сезона: хотела бы играть как можно больше

13-я ракетка мира Элина Свитолина высказалась о своих планах на остаток сезона-2025. Украинская теннисистка примет участие в азиатской серии турниров.

«Конечно, я хотела бы играть как можно больше. Для меня азиатский тур – важная часть сезона. Я хотела бы играть везде, но это также будет зависеть от моей физической формы. Главное – это двигаться день за днём, не спеша, не перенапрягаясь. Просто стараться делать всё возможное каждый день», – сказала Свитолина в интервью Tribuna.

Напомним, Свитолина готовится принять участие в финальной части Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной Украины. Соревнования пройдут в Шэньчжэне (Китай).

