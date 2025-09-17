Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Приятно наконец-то познакомиться». Фонсека встретился с Федерером на Кубке Лэйвера

42-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека встретился с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира швейцарцем Роджером Федерером на Кубке Лэйвера.

Фото: https://lavercup.com/

«Было приятно наконец-то познакомиться с тобой, Роджер», — написал Фонсека в социальных сетях.

Кубок Лэйвера — 2025 пройдёт с 19 по 21 сентября в Сан-Франциско (США). Жоао Фонсека сыграет в составе команды мира вместе с американцами Тейлором Фрицем, Райлли Опелкой, Алексом Михельсеном, аргентинцем Франсиско Серундоло и австралийцем Алексом де Минором.

Роджер Федерер завершил карьеру в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.