Теннис

Плишкова — о критике календаря: вечно жалуются. Им платят больше, чем когда-либо

Бывшая первая ракетка мира, финалистка двух турниров «Большого шлема» 33-летняя чешская теннисистка Каролина Плишкова высказалась о частой критике теннисного календаря.

«Я думаю, что сейчас то же самое, если не лучше, чем было. Знаю, что раньше было много путешествий. Три раза в год проводился Кубок Федерации [Кубок Билли Джин Кинг], который сейчас тоже не занимает так много времени. Недавно взрослая теннисистка рассказывала мне, что сразу после Открытого чемпионата США они ездили на Кубок Дэвиса, который играли в пять сетов. А девчонки? У меня такое ощущение, что они просто вечно жалуются, но я не понимаю, на что. Им тоже платят больше, чем когда-либо», — приводит слова Плишковой The Tennis Gazette.

