Каспер Рууд поделился воспоминаниями от игры на Кубке Лэйвера — 2024 в парном разряде

12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказался об участии на Кубке Лэйвера — 2025, вспомнив свои встречи в парном разряде с греком Стефаносом Циципасом и испанцем Карлосом Алькарасом.

«Прошлый год я помню очень хорошо. Нечасто выступаю в парном разряде, но на второй день мне поставили его (с Циципасом. — Прим. «Чемпионата»), и мы уступили. Я вернулся и провёл матч в парном разряде на следующее утро [с Алькарасом]. Ты никогда не выпадаешь из игры, пока не будет разыграно последнее очко. Бывали времена, когда доминировала Европа. Бывали времена, когда доминировала команда мира. А потом были очень близкие моменты. К счастью, в прошлом году этот близкий момент закончился в нашу пользу», — приводит слова Рууда официальный сайт Кубка Лэйвера.

В прошлом году на Кубке Лэйвера Рууд в паре с Циципасом уступили Бену Шелтону и Алехандро Табило со счётом 1:6, 2:6, а после Каспер с Карлосом Алькарасом одолели Шелтона и Фрэнсиса Тиафо (6:2, 7:6 (8:6)). В итоге команда Европы обыграла сборную мира со счётом 13:11.