Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Расписание турнира ATP-250 в Ханчжоу на 17 сентября

Расписание турнира ATP-250 в Ханчжоу с Рублёвым, Медведевым и Бубликом на 17 сентября
Аудио-версия:
Комментарии

В среду 17 сентября в китайском Ханчжоу стартует основная сетка хардового турнира категории ATP-250 с участием российских теннисистов Андрея Рублёва и Даниила Медведева, посеянных под первым и вторым номерами, третьим сеяным является представляющий Казахстан Александр Бублик. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание первого игрового дня соревнований.

Расписание турнира ATP-250 в Ханчжоу 17 сентября. 1-й круг (время московское)

9:00. Александр Ковачевич (США) — Лука Нарди (Италия);
10:30. Мариано Навоне (Аргентина) — Лёнер Тьен (США, 7);
14:30. Адриан Маннарино (Франция, 6) — У Ибин (Китай, WC).

Призовой фонд турнира в Ханчжоу составляет $1 019 185.

Календарь турнира ATP-250 в Ханчжоу
Сетка турнира ATP-250 в Ханчжоу

Видео: Рублёв, Сафин и Бублик дурачатся на US Open

Материалы по теме
Устроят ли Медведев и Рублёв российское дерби в финале? Обзор сетки Ханчжоу
Устроят ли Медведев и Рублёв российское дерби в финале? Обзор сетки Ханчжоу
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android