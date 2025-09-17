Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание турнира ATP-250 в Ханчжоу с Рублёвым, Медведевым и Бубликом на 17 сентября

В среду 17 сентября в китайском Ханчжоу стартует основная сетка хардового турнира категории ATP-250 с участием российских теннисистов Андрея Рублёва и Даниила Медведева, посеянных под первым и вторым номерами, третьим сеяным является представляющий Казахстан Александр Бублик. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание первого игрового дня соревнований.

Расписание турнира ATP-250 в Ханчжоу 17 сентября. 1-й круг (время московское)

9:00. Александр Ковачевич (США) — Лука Нарди (Италия);

10:30. Мариано Навоне (Аргентина) — Лёнер Тьен (США, 7);

14:30. Адриан Маннарино (Франция, 6) — У Ибин (Китай, WC).

Призовой фонд турнира в Ханчжоу составляет $1 019 185.

