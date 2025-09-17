Арина Соболенко пропустит «тысячник» в Пекине из-за «незначительной травмы»

Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко не сможет принять участие в турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Об этом сообщила пресс-служба соревнований в социальных сетях. Известно, что причиной отказа послужила травма, которую получила спортсменка.

«Арина Соболенко снялась с турнира из-за незначительной травмы. Мы желаем ей скорейшего выздоровления и с нетерпением ждём возвращения в Пекин», — написала пресс-служба в социальных сетях.

В 2024 году на «тысячнике» в Пекине Соболенко дошла до четвертьфинала, где уступила представительнице Чехии Каролине Муховой со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 4:6.