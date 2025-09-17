Скидки
Теннис

Диана Шнайдер — Кэти Макнелли, результат матча 17 сентября 2025, счет 2:1, 1-й круг Сеула

Диана Шнайдер одолела Кэти Макнелли и пробилась во второй круг турнира в Сеуле
Диана Шнайдер
Комментарии

Российская теннисистка 19-я ракетка мира Диана Шнайдер одержала победу в матче первого круга турнира категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). Россиянка одолела представительницу США Кэти Макнелли со счётом 2:6, 6:2, 6:4.

Сеул (ж). 1-й круг
17 сентября 2025, среда. 12:10 МСК
Диана Шнайдер
19
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		2 4
         
Кэти Макнелли
93
США
Кэти Макнелли
К. Макнелли

Встреча была поставлена на долгую паузу из-за дождя в столице Южной Кореи. Шнайдер допустила восемь двойных ошибок, реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти и выполнила одну подачу на вылет. Её сопернице удалось реализовать 6 из 12 брейк-пойнтов. Она также допустила шесть двойных ошибок.

Во втором круге соревнований Диана Шнайдер сыграет с сильнейшей в матче Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Татьяна Мария (Германия).

Календарь турнира в Сеуле
Сетка турнира в Сеуле
Официально
Арина Соболенко пропустит «тысячник» в Пекине из-за «незначительной травмы»
