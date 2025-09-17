Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Роджер Федерер снимется в подкасте Энди Роддика

Роджер Федерер снимется в подкасте Энди Роддика
Роджер Федерер
Комментарии

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер примет участие в подкасте чемпиона US Open — 2003 американца Энди Роддика. Об этом сообщил Olly Tennis в социальных сетях.

Известно, что съёмки Served with Andy Roddick пройдут во время Кубка Лэйвера — 2025. Старт турнира запланирован на 19 сентября в Сан-Франциско (США).

Ранее был объявлен состав участников Кубка Лэйвера. Капитаном команды Европы будет чемпион «Ролан Гаррос» — 1983 француз Янник Ноа, сборной мира — восьмикратный победитель ТБШ, бывшая первая ракетка мира американец Андре Агасси.

Материалы по теме
Стал известен окончательный состав Кубка Лэйвера — 2025, где сыграют Алькарас и другие
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android