Роджер Федерер снимется в подкасте Энди Роддика

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер примет участие в подкасте чемпиона US Open — 2003 американца Энди Роддика. Об этом сообщил Olly Tennis в социальных сетях.

Известно, что съёмки Served with Andy Roddick пройдут во время Кубка Лэйвера — 2025. Старт турнира запланирован на 19 сентября в Сан-Франциско (США).

Ранее был объявлен состав участников Кубка Лэйвера. Капитаном команды Европы будет чемпион «Ролан Гаррос» — 1983 француз Янник Ноа, сборной мира — восьмикратный победитель ТБШ, бывшая первая ракетка мира американец Андре Агасси.