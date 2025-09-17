Матчи Korea Open и Hangzhou Open отложены из-за непогоды

Матчи открытого чемпионата Кореи, который проходит в Сеуле, и открытого чемпионата Ханчжоу вновь перенесены из-за сильных дождей.

Начало матчей в Сеуле было запланировано ещё на 16 сентября, однако погодные условия не позволили начать соревнования вовремя. Первый матч должен был стартовать в 8:00 мск. Среди россиянок в первый день турнира должны сыграть Диана Шнайдер, которая встретится с американкой Кэти Макнелли, Татьяна Прозорова, чьей соперницей станет чешка Барбора Крейчикова, и Анастасия Захарова — она сыграет с румынкой Сораной Кырстей.

Матчи первого дня Hangzhou Open были запланированы 17 сентября, первый из них должен был начаться 9:00 мск. На первый день открытого чемпионата Ханчжоу запланированы встречи американца Александра Ковачевича с итальянцем Лукой Нарди, аргентинца Мариано Навоне с представителем США Лёнером Тьеном, а также француза Адриана Маннарино с китайцем У Ибином. Среди россиян на турнире выступят Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

Женский турнир открытого чемпионата Кореи по теннису относится к серии WTA-500. Призовой фонд турнира в Сеуле составил $ 1 064 510. Его действующей победительницей является бразильянка Беатрис Хаддад-Майя.

Открытый чемпионат Ханчжоу входит в серию ATP-250. Его действующим победителем является хорват Марин Чилич.