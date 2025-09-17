Даниил Медведев впервые прокомментировал изменения в своей команде

Российский теннисист 18-я ракетка мира Даниил Медведев дал комментарий по поводу изменения своего тренерского состава. Он отметил, что пока доволен результатами пробного периода. Ранее стало известно, что Медведев пригласил в свою команду шведа Томаса Юханссона и австралийца Рохана Гётцке.

«Впервые в моей взрослой карьере случился такой момент, когда я оказался без тренера. Общался со многими людьми, спрашивал, как они видят мой теннис, прогресс. Кто-то из тех, кому я звонил, был недоступен. Чьё-то видение мне не нравилось. Томас и Рохан представили своё видение — оно мне понравилось. Поэтому решил попробовать и поработать с ними. До конца сезона — пробный период. Посмотрим, что из этого выйдет.

Переговоры шли отлично. Это было интересно для меня, такой возможности до этого никогда не было. Они сразу были готовы вместе работать. Пока всё отлично. Мы провели полторы недели тренировок в Монако — это было классно. Надеюсь, что тот теннис на тренировках смогу показать и на турнирах. Если это получится, то результаты будут лучше», — приводит слова Медведева телеграм-канал «БОЛЬШЕ!».