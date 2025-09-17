Винус Уильямс не исключила возможности выступления на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Винус Уильямс допустила, что примет участие в домашней Олимпиаде — 2028. Спортсменка вернулась на корт в этом году и выступила на Открытом чемпионате США.

«Нет ничего невозможного. Но мне нужно будет сохранять мотивацию оставаться на корте так долго. Посмотрим», — приводит слова Уильямс Parade.

На счету Винус Уильямс четыре победы на ОИ. Она становилась сильнейшей как в одиночном, так и в парном разрядах на Играх 2000, 2008 и 2012 годов. В 2016 году американка стала второй в миксте. Винус — самая титулованная теннисистка из тех, кто принимал участие в Олимпиадах.