Тэйлор Таунсенд извинилась за свои слова о китайской кухне

Американская теннисистка Тэйлор Таунсенд, первая ракетка мира в парном разряде, принесла извинения за свой комментарий насчёт специфики китайской кухни в Шэньчжэне. Ранее в соцсетях спортсменка жёстко раскритиковала национальную кухню Китая.

«Очень хотелось бы искренне и от всего сердца извиниться. Осознаю, что являюсь привилегированной профессиональной спортсменкой, способной путешествовать по всему миру, а множественный культурный опыт — это то, что я очень люблю. Я получила здесь великолепный опыт и прекрасно провела время. Каждый был очень добр и гостеприимен. То, что я сказала, этого не отражает. Очень хочу извиниться. Исправлюсь, стану лучше. Очень благодарна моей стране за возможность представлять её, становиться лучше», — сказала Таунсенд у себя на странице в соцсети.

С 16 по 21 сентября Таунсенд примет участие в финальной части Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной США. Соревнования пройдут в Шэньчжэне (Китай).

