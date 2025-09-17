Элина Свитолина высказалась по поводу российско-украинского конфликта

Украинская теннисистка 13-я ракетка мира Элина Свитолина рассказала, как на неё влияет российско-украинский конфликт. Спортсменка отметила, что её расстраивают новости, которые она читает. Свитолина по итогам матчей с россиянками отказывается от рукопожатий.

— Вы до сих пор не жмёте руки россиянкам. Как вы переносите ситуацию в стране?

— Могу говорить только за себя. Как украинке мне очень больно каждое утро видеть новости. Поэтому считаю, что любая пропаганда должна быть остановлена. Не хочу иметь ничего общего с правительством, которое делает ужасные вещи с моим народом. Просто хочу мира для Украины, хочу вернуться домой без страха за свою жизнь и за жизнь семьи, — приводит слова Свитолиной AS.

В эти дни Свитолина в составе сборной Украины принимает участие в Кубке Билли Джин Кинг.