Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Элина Свитолина высказалась по поводу российско-украинского конфликта

Элина Свитолина высказалась по поводу российско-украинского конфликта
Элина Свитолина
Аудио-версия:
Комментарии

Украинская теннисистка 13-я ракетка мира Элина Свитолина рассказала, как на неё влияет российско-украинский конфликт. Спортсменка отметила, что её расстраивают новости, которые она читает. Свитолина по итогам матчей с россиянками отказывается от рукопожатий.

— Вы до сих пор не жмёте руки россиянкам. Как вы переносите ситуацию в стране?
— Могу говорить только за себя. Как украинке мне очень больно каждое утро видеть новости. Поэтому считаю, что любая пропаганда должна быть остановлена. Не хочу иметь ничего общего с правительством, которое делает ужасные вещи с моим народом. Просто хочу мира для Украины, хочу вернуться домой без страха за свою жизнь и за жизнь семьи, — приводит слова Свитолиной AS.

В эти дни Свитолина в составе сборной Украины принимает участие в Кубке Билли Джин Кинг.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android