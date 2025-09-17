Скидки
Теннис Новости

«Я толстокожая, но иногда становится трудно». Элина Свитолина — о хейте в социальных сетях

Элина Свитолина
Украинская теннисистка 13-я ракетка мира Элина Свитолина высказалась по поводу критики в социальных сетях. Она отметила, что получает негативные комментарии из-за своей позиции по поводу конфликта на Украине.

— Большинство теннисисток сталкиваются с травлей в Сети, особенно со стороны ставочников. Как вы справляетесь?
— Получаю такие сообщения много лет. Нужно защищать от этого, особенно молодых игроков. Я привыкла, но им может быть очень тяжело. Особенно когда поступают угрозы.

— У вас это усугубляется из-за позиции по Украине?
— Да, именно. Почти под каждой фотографией появляются хейтерские комментарии. Не только из-за поражений, но и из-за позиции по Украине. Я толстокожая, но иногда становится трудно. Люблю свою страну и не поступила бы иначе. К сожалению, это цена, которую приходится платить, — приводит слова Свитолиной AS.

«Нужны более жёсткие меры». Свитолина — об отстранении России от международных стартов
Элина Свитолина высказалась по поводу российско-украинского конфликта
