«Я толстокожая, но иногда становится трудно». Элина Свитолина — о хейте в социальных сетях

Украинская теннисистка 13-я ракетка мира Элина Свитолина высказалась по поводу критики в социальных сетях. Она отметила, что получает негативные комментарии из-за своей позиции по поводу конфликта на Украине.

— Большинство теннисисток сталкиваются с травлей в Сети, особенно со стороны ставочников. Как вы справляетесь?

— Получаю такие сообщения много лет. Нужно защищать от этого, особенно молодых игроков. Я привыкла, но им может быть очень тяжело. Особенно когда поступают угрозы.

— У вас это усугубляется из-за позиции по Украине?

— Да, именно. Почти под каждой фотографией появляются хейтерские комментарии. Не только из-за поражений, но и из-за позиции по Украине. Я толстокожая, но иногда становится трудно. Люблю свою страну и не поступила бы иначе. К сожалению, это цена, которую приходится платить, — приводит слова Свитолиной AS.