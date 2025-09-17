Анастасия Захарова уступила Соране Кырсте в первом круге турнира в Сеуле
Поделиться
Российская теннисистка 79-я ракетка мира Анастасия Захарова проиграла румынской спортсменке 66-му номеру рейтинга Соране Кырсте в матче первого круга турнира WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). Счёт — 3:6, 1:6.
Сеул (ж). 1-й круг
17 сентября 2025, среда. 11:55 МСК
79
Анастасия Захарова
А. Захарова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
66
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Встреча прерывалась из-за дождя в Сеуле. Захарова допустила две двойные ошибки, реализовала один брейк-пойнт из четырёх и выполнила одну подачу на вылет. Её сопернице удалось реализовать четыре из девяти брейк-пойнтов. Она также допустила две двойные ошибки и выполнила один эйс.
Во втором круге соревнований Сорана Кырстя сразится с первой сеянной польской теннисисткой Игой Швёнтек. Ранее с победы в Сеуле стартовала и россиянка Диана Шнайдер.
Комментарии
- 17 сентября 2025
-
13:24
-
13:09
-
12:41
-
12:33
-
12:29
-
12:00
-
11:29
-
11:06
-
10:42
-
10:28
-
10:20
-
09:54
-
09:18
-
04:00
-
00:52
-
00:38
-
00:22
- 16 сентября 2025
-
23:54
-
23:44
-
23:43
-
23:33
-
22:57
-
22:49
-
22:28
-
22:02
-
21:55
-
21:40
-
21:37
-
21:15
-
19:22
-
18:57
-
18:50
-
18:31
-
17:55
-
17:25