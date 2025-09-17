Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Захарова — Сорана Кырстя, результат матча 17 сентября 2025, счет 0:2, 1-й круг Сеула

Анастасия Захарова уступила Соране Кырсте в первом круге турнира в Сеуле
Анастасия Захарова
Комментарии

Российская теннисистка 79-я ракетка мира Анастасия Захарова проиграла румынской спортсменке 66-му номеру рейтинга Соране Кырсте в матче первого круга турнира WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). Счёт — 3:6, 1:6.

Сеул (ж). 1-й круг
17 сентября 2025, среда. 11:55 МСК
Анастасия Захарова
79
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Сорана Кырстя
66
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя

Встреча прерывалась из-за дождя в Сеуле. Захарова допустила две двойные ошибки, реализовала один брейк-пойнт из четырёх и выполнила одну подачу на вылет. Её сопернице удалось реализовать четыре из девяти брейк-пойнтов. Она также допустила две двойные ошибки и выполнила один эйс.

Во втором круге соревнований Сорана Кырстя сразится с первой сеянной польской теннисисткой Игой Швёнтек. Ранее с победы в Сеуле стартовала и россиянка Диана Шнайдер.

Календарь турнира в Сеуле
Сетка турнира в Сеуле
Материалы по теме
Диана Шнайдер одолела Кэти Макнелли и пробилась во второй круг турнира в Сеуле
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android