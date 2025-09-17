Анастасия Захарова уступила Соране Кырсте в первом круге турнира в Сеуле

Российская теннисистка 79-я ракетка мира Анастасия Захарова проиграла румынской спортсменке 66-му номеру рейтинга Соране Кырсте в матче первого круга турнира WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). Счёт — 3:6, 1:6.

Встреча прерывалась из-за дождя в Сеуле. Захарова допустила две двойные ошибки, реализовала один брейк-пойнт из четырёх и выполнила одну подачу на вылет. Её сопернице удалось реализовать четыре из девяти брейк-пойнтов. Она также допустила две двойные ошибки и выполнила один эйс.

Во втором круге соревнований Сорана Кырстя сразится с первой сеянной польской теннисисткой Игой Швёнтек. Ранее с победы в Сеуле стартовала и россиянка Диана Шнайдер.