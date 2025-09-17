Скидки
Итальянский рэпер в своей песне сравнил Янника Синнера с Гитлером

Янник Синнер и Федез
Итальянский рэпер Федез в своей новой песне провёл сравнение между первой ракеткой мира Янником Синнером и Адольфом Гитлером. Как сообщило издание Corriere dello Sport, артист опубликовал в социальных сетях отрывок из своей композиции, который вызвал волну критики. В песне он пренебрежительно высказывается о многих известных личностях.

«У итальянцев появился новый кумир — его зовут Янник Синнер. Настоящий итальянец с акцентом Адольфа Гитлера», — приводит текст песни Corriere dello Sport.

Янник Синнер называет себя итальянцем, несмотря на то что родился в Южном Тироле. Корни семьи уходят как в Италию, так и в Австрию.

