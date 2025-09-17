«Это ирония, а не нападение». Итальянский рэпер оправдался за сравнение Синнера с Гитлером

Рэпер Федез объяснил, почему сравнил Янника Синнера с Адольфом Гитлером в своей новой песне. В эфире итальянского ТВ он также высказался о том, что теннисист проживает в Монако и платит там налоги. Ему парировал ведущий передачи.

— Это критика итальянского фанатизма, а не Синнера. Это называется иронией, а не нападением, тем более что я его не знаю и мне это неинтересно. Не слежу за ним. Мне неинтересно его знать. Он — огромный талант, живёт в Монако и не платит налоги здесь, он гораздо богаче меня.

— Если бы ты мог, ты бы поступил так же.

— Кто лезет в дела, происходящие в этой стране, тот потом не может жить в Монако. Я бы чувствовал себя менее правым заниматься нравоучениями. По-моему, Яннику всё равно на то, как идут дела в Италии. Он из Южного Тироля, живёт в Монако.

Задача рэпа — анализировать актуальные события и всё, что нас окружает. Это всего лишь маленькая строчка, которую я спою, — приводит слова Федеза Corriere dello Sport.