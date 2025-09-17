Эмма Радукану стартовала с победы на турнире WTA-500 в Сеуле

Представительница Великобритании 33-я ракетка мира Эмма Радукану одержала победу в матче первого круга турнира WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). Британка одолела румынку Жаклин Кристиан (41-я ракетка мира) со счётом 6:3, 6:4.

Встреча длилась 2 часа 3 минуты. Радукану допустила шесть двойных ошибок, реализовала пять брейк-пойнтов из семи и выполнила четыре подачи на вылет. Кристиан удалось реализовать 3 из 14 брейк-пойнтов. Она также допустила семь двойных ошибок и выполнила три эйса.

Во втором круге соревнований Эмма Радукану сыграет с Барборой Крейчиковой из Чехии. Ранее с победы в Сеуле стартовала и россиянка Диана Шнайдер.