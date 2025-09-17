Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Жаклин Кристиан — Эмма Радукану, результат матча 17 сентября 2025, счет 0:2, 1-й круг Сеула

Эмма Радукану стартовала с победы на турнире WTA-500 в Сеуле
Эмма Радукану
Комментарии

Представительница Великобритании 33-я ракетка мира Эмма Радукану одержала победу в матче первого круга турнира WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). Британка одолела румынку Жаклин Кристиан (41-я ракетка мира) со счётом 6:3, 6:4.

Сеул (ж). 1-й круг
17 сентября 2025, среда. 12:55 МСК
Жаклин Кристиан
41
Румыния
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Эмма Радукану
33
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

Встреча длилась 2 часа 3 минуты. Радукану допустила шесть двойных ошибок, реализовала пять брейк-пойнтов из семи и выполнила четыре подачи на вылет. Кристиан удалось реализовать 3 из 14 брейк-пойнтов. Она также допустила семь двойных ошибок и выполнила три эйса.

Во втором круге соревнований Эмма Радукану сыграет с Барборой Крейчиковой из Чехии. Ранее с победы в Сеуле стартовала и россиянка Диана Шнайдер.

Календарь турнира в Сеуле
Сетка турнира в Сеуле
Материалы по теме
Официально
Арина Соболенко пропустит «тысячник» в Пекине из-за «незначительной травмы»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android