«Хотел бы участвовать в этом турнире каждый год». Рууд — о своём пятом Кубке Лэйвера

Норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал о своих впечатлениях от участия в Кубке Лэйвера, в котором он сыграет в пятый раз.

«На меня произвёл большое впечатление первый раз, когда я выступал на этом турнире. Я думал про себя: «Если у меня есть возможность играть, я бы хотел участвовать в этом турнире каждый год». Это уже пятый раз, когда я тут, думаю, что в европейской команде выходил большее количество раз только Саша Зверев. Но от этого я не считаю себя хуже или лучше остальных, хотя да, этот опыт ценен. Думаю, наш опыт станет полезным по отношению к некоторым дебютантам из нашей европейской команды. Мы одерживали крупный успех в прошлом, например, в 2024, когда Алькарас сделал шаг вперёд, чтобы помочь нам завоевать титул», — приводит слова Рууда официальный сайт кубка Лэйвера.

26-летний Рууд является 12-й ракеткой мира, двукратным финалистом открытого чемпионата Франции (2022, 2023), финалистом открытого чемпионата США (2022). Он участвует в Кубке Лэйвера с 2021 года. В турнире состязаются сборная Европы и сборная мира, в каждой из которых по шесть теннисистов.