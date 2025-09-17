Скидки
Теннис Новости

Стали известны итоги жеребьёвки финального этапа Кубка Дэвиса — 2025

Стали известны итоги жеребьёвки финального этапа Кубка Дэвиса — 2025
Комментарии

В среду, 17 сентября, прошла жеребьёвка финального этапа Кубка Дэвиса — 2025. Своих соперников в решающей стадии командных соревнований узнали первые три сеяные сборные по рейтингу: Германия, Италия и Франция.

Теннис. Кубок Дэвиса — 2025. Финальный этап:

  • Италия (1) — Австрия;
  • Франция (3) — Бельгия;
  • Испания — Чехия (4);
  • Аргентина — Германия (2).

Финальный этап Кубка Дэвиса пройдёт с 18 по 23 ноября в Болонье (Италия). Международные командные соревнования в мужском теннисе проводятся ежегодно с 1900 года, с 1979-го — под эгидой Международной федерации тенниса. Команды проводят матчи между собой с выбыванием проигравшей команды из турнира. Действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Италии. Турнир продлится до 23 ноября.

