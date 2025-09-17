Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Элина Свитолина — о Кубке Билли Джин Кинг: горжусь представлять Украину на большой арене

Элина Свитолина — о Кубке Билли Джин Кинг: горжусь представлять Украину на большой арене
Элина Свитолина
Аудио-версия:
Комментарии

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась эмоциями о выступлении за сборную Украины на Кубке Билли Джин Кинг. Сегодня, 17 сентября, на турнире украинки сыграют с испанками.

— Кубок Билли Джин Кинг — одно из самых знаковых событий в сезоне для вас?
— Да, без сомнения. Этот турнир стоит очень высоко в списке, вместе с Олимпиадой. Но Игры проходят раз в четыре года, а это — другое, как чемпионат мира по теннису. Горжусь быть частью команды и участвовать в этих соревнования. Это отличная возможность поднять флаг Украины.

— Это стало ещё более значимым после начала конфликта?
— Определённо. Когда мы выходим на корт, чувствуем поддержку в сложных матчах… меня охватывают разные эмоции. Горжусь представлять свою страну на такой большой арене, — приводит слова Свитолиной AS.

Материалы по теме
«Я толстокожая, но иногда становится трудно». Элина Свитолина — о хейте в социальных сетях
«Нужны более жёсткие меры». Свитолина — об отстранении России от международных стартов
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android