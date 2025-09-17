Элина Свитолина — о Кубке Билли Джин Кинг: горжусь представлять Украину на большой арене

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась эмоциями о выступлении за сборную Украины на Кубке Билли Джин Кинг. Сегодня, 17 сентября, на турнире украинки сыграют с испанками.

— Кубок Билли Джин Кинг — одно из самых знаковых событий в сезоне для вас?

— Да, без сомнения. Этот турнир стоит очень высоко в списке, вместе с Олимпиадой. Но Игры проходят раз в четыре года, а это — другое, как чемпионат мира по теннису. Горжусь быть частью команды и участвовать в этих соревнования. Это отличная возможность поднять флаг Украины.

— Это стало ещё более значимым после начала конфликта?

— Определённо. Когда мы выходим на корт, чувствуем поддержку в сложных матчах… меня охватывают разные эмоции. Горжусь представлять свою страну на такой большой арене, — приводит слова Свитолиной AS.