Элина Свитолина рассказала, чем будет заниматься после завершения карьеры

13-я ракетка мира Элина Свитолина заявила, что по окончании профессиональной карьеры спорта будет помогать молодым теннисистам. Итогового решения по этому вопросу она пока не приняла.

— Вас интересует бизнес. Чем планируете заниматься после карьеры?

— Хочу продолжать работу с фондом, который помогает молодым украинским теннисистам. Хочу открывать клубы, облегчать доступ к кортам и спортивным объектам для детей, вдохновлять их. После конфликта нужно заботиться о новом поколении. Спорт помогает снимать стресс и жить нормальной жизнью. У меня есть варианты в спортивном бизнесе, но хочу спокойно обдумать, чем займусь, — приводит слова Свитолиной AS.

Ранее Свитолина призвала к более жёстким в отношении российских спортсменов из-за конфликта на Украине.