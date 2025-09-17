Клара Таусон вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Сеуле

Датская теннисистка 12-я ракетка мира Клара Таусон одержала победу во втором круге турнира WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). Она обыграла представительницу Германии Еву Лис (69-я ракетка мира) со счётом 6:2, 7:6 (7:4).

Встреча длилась 1 час 36 минут. Таусон не допустила ни одной двойной ошибки, реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти и выполнила семь подач навылет. Лис удалось реализовать четыре из пяти брейк-пойнтов. Она также допустила шесть двойных ошибок и выполнила один эйс.

В 1/4 финала соревнований Клара Таусон сыграет с Майей Джойнт из Австралии. Ранее с победы в Сеуле стартовала и россиянка Диана Шнайдер.