ATP объявила имя своего нового генерального директора

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) объявила о назначении Эно Поло на пост генерального директора. Он сменил на нём Андреа Гауденци, временно совмещавшего должности председателя и гендиректора после ухода Массимо Кальвелли в июне 2025 года.

Поло – бывший профессиональный теннисист, он родился и вырос в Кении, представлял сборную Кении на Кубке Дэвиса, прежде чем начать карьеру в международном бизнесе. С тех пор он занимал руководящие посты в Nike, футбольном клубе «Ювентус» и прочих организациях, с 2021 года являлся представителем игроков в Совете директоров ATP.

«Теннис проходит через трансформацию в формате глобального спорта и бизнеса. Возможности, которые открываются перед нами, огромны. Работая в тесном контакте с игроками и турнирами, я убедился в силе сотрудничества. Для меня большая честь возглавить ATP и помочь организации на следующем этапе роста», — заявил Поло в пресс-релизе.

Офис Эно Поло как генерального директора ATP будет базироваться в Лондоне.