Андрей Рублёв рассказал о своём состоянии перед стартом на турнире в Ханчжоу

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился ощущениями перед стартом на турнире категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай). Рублёв возглавил сетку данных соревнований, он пропустит первый круг, а во втором сразится с победителем матча Александр Ковачевич (США) — Валентен Руае (Франция).

– Вы провели первые тренировки после приезда в Китай. Как себя чувствуете?
– Чувствую себя очень хорошо. Очень рад снова приехать в Китай. Погода достаточно жаркая, стараюсь к ней адаптироваться. Это не так просто. Есть немного джетлага, но это то, что спортсмен должен преодолеть, чтобы становиться лучше каждый день, — сказал Рублёв на пресс-конференции.

