Рублёв ответил, будет ли Марат Сафин сопровождать его на турнирах в Китае

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв ответил, появится ли в его тренерском боксе двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Марат Сафин во время азиатской серии турниров ATP.

– Мы знаем, что сейчас вы сотрудничаете с Маратом Сафиным. Приедет ли он в Китай тренироваться с вами в этот раз? Можете рассказать, как работа с ним поможет вам на турнире?

– Сафин будет со мной в Пекине и Шанхае, но не в этот раз [не в Ханчжоу], — сказал Рублёв на пресс-конференции, посвящённой старту турнира категории ATP-250 в Ханчжоу.