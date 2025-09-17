Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рублёв ответил, будет ли Марат Сафин сопровождать его на турнирах в Китае

Рублёв ответил, будет ли Марат Сафин сопровождать его на турнирах в Китае
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв ответил, появится ли в его тренерском боксе двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Марат Сафин во время азиатской серии турниров ATP.

– Мы знаем, что сейчас вы сотрудничаете с Маратом Сафиным. Приедет ли он в Китай тренироваться с вами в этот раз? Можете рассказать, как работа с ним поможет вам на турнире?
– Сафин будет со мной в Пекине и Шанхае, но не в этот раз [не в Ханчжоу], — сказал Рублёв на пресс-конференции, посвящённой старту турнира категории ATP-250 в Ханчжоу.

Материалы по теме
Устроят ли Медведев и Рублёв российское дерби в финале? Обзор сетки Ханчжоу
Устроят ли Медведев и Рублёв российское дерби в финале? Обзор сетки Ханчжоу
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android