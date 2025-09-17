Скидки
«Режим Кубка Лэйвера». Федерер, Рууд и Зверев вместе сыграли в гольф в Сан-Франциско

Комментарии

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», 12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд опубликовал в социальных сетях совместное фото с 20-кратным чемпионом мэйджоров, бывшей первой ракеткой мира швейцарцем Роджером Федерером и олимпийским чемпионом 2020 года, третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым. Титулованные теннисисты вместе сыграли в гольф.

«Режим Кубка Лэйвера», — подписал фото Рууд.

Фото: из личного архива Каспера Рууда

Рууд и Зверев готовятся выступить в составе сборной Европы на Кубке Лэйвера – 2025, который пройдёт с 19 по 21 сентября в Сан-Франциско (США). Капитаном команды будет чемпион «Ролан Гаррос» — 1983 француз Янник Ноа.

