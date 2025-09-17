Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Турнир WTA-500 в Сеуле, 2025 год: результаты матчей 17 сентября

Сегодня, 17 сентября, прошёл третий игровой день хардового турнира категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Теннис. Турнир WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). 1-й, 2-й круг. Результаты игрового дня 17 сентября:

Анастасия Захарова (Россия, LL) – Сорана Кырстя (Румыния, SR) – 3:6, 1:6;

(Россия, LL) – Сорана Кырстя (Румыния, SR) – 3:6, 1:6; Диана Шнайдер (Россия, 5) – Кэти Макнэлли (США, Q) – 2:6, 6:2, 6:4;

(Россия, 5) – Кэти Макнэлли (США, Q) – 2:6, 6:2, 6:4; Сюзан Ламенс (Нидерланды, LD) – Татьяна Мария (Германия) – 6:4, 6:1;

Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 6) – Да Ён Бэк (Южная Корея, WC) – 6:4, 6:3;

Жаклин Кристиан (Румыния) – Эмма Радукану (Великобритания) – 3:6, 4:6;

Клара Таусон (Дания, 3) – Ева Лис (Германия) – 6:2, 7:6 (7:4);

Майя Джойнт (Австралия) – Софья Кенин (США, 7) – 6:3, 6:1.

Турнир в Сеуле проходит с 15 по 21 сентября. Действующей победительницей соревнований является бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя.