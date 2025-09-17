Скидки
Теннис Новости

Турнир WTA-500 в Сеуле, 2025 год: результаты матчей 17 сентября

Сегодня, 17 сентября, прошёл третий игровой день хардового турнира категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Теннис. Турнир WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). 1-й, 2-й круг. Результаты игрового дня 17 сентября:

  • Анастасия Захарова (Россия, LL) – Сорана Кырстя (Румыния, SR) – 3:6, 1:6;
  • Диана Шнайдер (Россия, 5) – Кэти Макнэлли (США, Q) – 2:6, 6:2, 6:4;
  • Сюзан Ламенс (Нидерланды, LD) – Татьяна Мария (Германия) – 6:4, 6:1;
  • Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 6) – Да Ён Бэк (Южная Корея, WC) – 6:4, 6:3;
  • Жаклин Кристиан (Румыния) – Эмма Радукану (Великобритания) – 3:6, 4:6;
  • Клара Таусон (Дания, 3) – Ева Лис (Германия) – 6:2, 7:6 (7:4);
  • Майя Джойнт (Австралия) – Софья Кенин (США, 7) – 6:3, 6:1.

Турнир в Сеуле проходит с 15 по 21 сентября. Действующей победительницей соревнований является бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя.

Сетка турнира в Сеуле
Календарь турнира в Сеуле
