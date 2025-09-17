Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-500 в Сеуле, 2025 год: расписание игрового дня 18 сентября

Турнир WTA-500 в Сеуле, 2025 год: расписание игрового дня 18 сентября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 18 сентября, в Сеуле (Южная Корея) состоится очередной игровой день хардового турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей турнира.

Теннис. Турнир WTA-500 в Сеуле. 2-й круг. Расписание 18 сентября (время – московское):

  • 8:00. Лоис Буассон (Франция) – Екатерина Александрова (Россия, 2);
  • 8:00. Диана Шнайдер (Россия, 5) – Сюзан Ламенс (Нидерланды, LD);
  • 9:30. Ига Швёнтек (Польша, 1) – Сорана Кырстя (Румыния, SR);
  • 9:30. Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 6) – Элла Зайдель (Германия, Q);
  • 11:30. Катержина Синякова (Чехия, Q) – Дарья Касаткина (Австралия, 4);
  • 13:30. Барбора Крейчикова (Чехия) – Эмма Радукану (Великобритания, 8)

Турнир в Сеуле проходит с 15 по 21 сентября. Действующей победительницей соревнований является бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя.

Сетка турнира в Сеуле
Календарь турнира в Сеуле
Материалы по теме
Волевая победа Шнайдер на старте Сеула! Она выиграла двухдневное сражение у американки
Волевая победа Шнайдер на старте Сеула! Она выиграла двухдневное сражение у американки
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android