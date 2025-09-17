Турнир WTA-500 в Сеуле, 2025 год: расписание игрового дня 18 сентября
Сегодня, 18 сентября, в Сеуле (Южная Корея) состоится очередной игровой день хардового турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей турнира.
Теннис. Турнир WTA-500 в Сеуле. 2-й круг. Расписание 18 сентября (время – московское):
- 8:00. Лоис Буассон (Франция) – Екатерина Александрова (Россия, 2);
- 8:00. Диана Шнайдер (Россия, 5) – Сюзан Ламенс (Нидерланды, LD);
- 9:30. Ига Швёнтек (Польша, 1) – Сорана Кырстя (Румыния, SR);
- 9:30. Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 6) – Элла Зайдель (Германия, Q);
- 11:30. Катержина Синякова (Чехия, Q) – Дарья Касаткина (Австралия, 4);
- 13:30. Барбора Крейчикова (Чехия) – Эмма Радукану (Великобритания, 8)
Турнир в Сеуле проходит с 15 по 21 сентября. Действующей победительницей соревнований является бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя.
