Турнир WTA-500 в Сеуле, 2025 год: расписание игрового дня 18 сентября

Сегодня, 18 сентября, в Сеуле (Южная Корея) состоится очередной игровой день хардового турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей турнира.

Теннис. Турнир WTA-500 в Сеуле. 2-й круг. Расписание 18 сентября (время – московское):

8:00. Лоис Буассон (Франция) – Екатерина Александрова (Россия, 2);

(Россия, 2); 8:00. Диана Шнайдер (Россия, 5) – Сюзан Ламенс (Нидерланды, LD);

(Россия, 5) – Сюзан Ламенс (Нидерланды, LD); 9:30. Ига Швёнтек (Польша, 1) – Сорана Кырстя (Румыния, SR);

9:30. Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 6) – Элла Зайдель (Германия, Q);

11:30. Катержина Синякова (Чехия, Q) – Дарья Касаткина (Австралия, 4);

13:30. Барбора Крейчикова (Чехия) – Эмма Радукану (Великобритания, 8)

Турнир в Сеуле проходит с 15 по 21 сентября. Действующей победительницей соревнований является бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя.