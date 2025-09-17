Скидки
Путин наградил Мирру Андрееву и Диану Шнайдер медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил серебряных призёров Олимпиады-2024 в парном разряде российских теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, следует из указа главы РФ от 17 сентября под номером 659.

В документе указывается, что юные спортсменки удостоены государственной награды за заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу.

Отметим, что помимо серебра Олимпиады в совместном активе 18-летней Андреевой и 21-летней Шнайдер два титула на уровне WTA, россиянки вместе выиграли турниры WTA-500 в Брисбене и WTA-1000 в Майами (оба — в 2025 году).

В финале Олимпиады-2024 в Париже Андреева и Шнайдер, выступавшие в нейтральном статусе, в упорной борьбе проиграли итальянкам Жасмин Паолини и Саре Эррани со счётом 6:2, 1:6, [7:10].

