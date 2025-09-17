Скидки
Главная Теннис Новости

Губерниев: интересно, как дырки от бублика отреагируют на блестящее решение Путина?

Комментарии

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение президента России Владимира Путина наградить серебряных призёров Олимпиады-2024 в парном разряде теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

«Интересно, а как поживают квасные пупсики, которые были против нашего участия в замечательной Олимпиаде в Париже? Как всякие дырки от бублика отреагируют на блестящее решение Путина?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

В финале Олимпиады-2024 в Париже юные Андреева и Шнайдер, выступавшие в нейтральном статусе, в упорной борьбе проиграли итальянкам Жасмин Паолини и Саре Эррани со счётом 6:2, 1:6, [7:10].

