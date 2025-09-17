Сборная Украины впервые в истории вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг

Сборная Украины по теннису уверенно вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг — 2025, который проходит с 16 по 21 сентября в китайском Шэньчжэне. Для команды Украины это первый в истории выход в полуфинал данных соревнований.

В матче 1/4 финала украинки со счётом 2:0 обыграли команду Испании.

Теннис. Кубок Билли Джин Кинг — 2025, Мировая группа. Четвертьфинал:

Марта Костюк (Украина, 26-я ракетка мира) – Джессика Бузас Манейро (Испания, 51-я ракетка мира) – 7:6 (7:3), 6:2.

Элина Свитолина (Украина, 13-я ракетка мира) – Паула Бадоса (Испания, 20-я ракетка мира) – 5:7, 6:2, 7:5.

За выход в финал Кубка Билли Джин Кинг сборная Украины сразится с командой Италии — действующим обладателем титула.