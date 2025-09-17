Скидки
Паолини — о победе над Китаем на Кубке Билли Джин Кинг: мы бились до последнего мяча

Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини поделилась ощущениями после выхода сборной Италии в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг – 2025. В матче 1/4 финала итальянки обыграли команду Китая. Итоговый счёт — 2:0.

«Это был действительно тяжёлый день. Два матча — очень трудные. В обоих мы почти проиграли. Но каким-то образом смогли переломить игру.

Думаю, мы бились до последнего мяча, до последнего очка. Мы держались ради нашей команды, ради нашей страны. Было тяжело, но мы справились. И я считаю, что мы действительно очень-очень счастливы и гордимся собой», – сказала Паолини на пресс-конференции после матча с Ван Синьюй.

В первом поединке матча итальянка Элизабетта Коччаретто одолела Юань Юэ со счётом 4:6, 7:5, 7:5. Второй поединок между Жасмин Паолини и Ван Синьюй завершился в пользу итальянки – 4:6, 7:6, 6:4.

