Рууд — о решающем матче Кубка Лэйвера — 2024: действительно нервное испытание

12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд поделился своими переживаниями во время Кубка Лэйвера – 2024, отметив, что был в сильном эмоциональном напряжении во время просмотра решающих матчей турнира.

«Иногда сидеть на скамейке — это действительно нервное испытание. Помню, в прошлом году в Берлине всё решалось в последнем матче и всё висело на волоске: Карлос и Тейлор бились за последние очки.

Я был более измотан от просмотра тенниса тем днём, чем от собственной игры. Ты настолько вовлекаешься и просто хочешь лучшего для своего партнёра по команде. Стресс очень высокий, но это невероятно весело», – приводит слова Рууда пресс-служба Кубка Лэйвера.

Сборная Европы, в составе которой принимал участие Каспер Рууд, одержала победу в розыгрыше Кубка Лэйвера – 2024 над командой США со счётом 13:11. В решающем матче турнира испанец Карлос Алькарас одержал победу над американцем Тейлором Фрицем со счётом 6:2, 7:5.

