Фото: Роджер Федерер и Карлос Алькарас вместе сыграли в гольф

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал в социальных сетях совместные фото с шестикратным победителем мэйджоров, первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. Федерер и Алькарас вместе сыграли в гольф.

«Добро пожаловать на Кубок Лэйвера – 2025, Карлос. Хорошая работа на поле для гольфа. Надеюсь, ты привёз с собой теннисные ракетки», — подписал снимки Федерер.

Фото: из личного архива Роджера Федерера

«Мы готовы к Кубку Лэйвера?» — ответил Роджеру Алькарас.

Алькарас готовится выступить в составе сборной Европы на Кубке Лэйвера – 2025, который пройдёт с 19 по 21 сентября в Сан-Франциско (США). Капитаном команды будет чемпион «Ролан Гаррос» — 1983 француз Янник Ноа.