Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер опубликовал подборку памятных моментов с US Open — 2025

Янник Синнер опубликовал подборку памятных моментов с US Open — 2025
Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал в социальных сетях фотоподборку из Нью-Йорка, где он выступил на US Open – 2025.

«Моменты в Нью-Йорке, которые я заберу с собой. Теперь возвращаюсь к работе, смотрим вперёд, что будет дальше», — подписал снимки Синнер.

Фото: из личного архива Янника Синнера

Фото: из личного архива Янника Синнера

Фото: из личного архива Янника Синнера

Фото: из личного архива Янника Синнера

На US Open Синнер не смог защитить титул 2024 года. В финале американского мэйджора Янник со счётом 2:6, 6:3, 1:6, 4:6 проиграл испанцу Карлосу Алькарасу. Из-за этого поражения итальянец потерял первое место в рейтинге ATP.

Синнер планирует вернуться в тур на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай), который пройдёт с 25 сентября по 1 октября.

Материалы по теме
У Синнера есть большая проблема. По одному из показателей он не входит в топ-50 в мире
У Синнера есть большая проблема. По одному из показателей он не входит в топ-50 в мире
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android