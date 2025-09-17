Янник Синнер опубликовал подборку памятных моментов с US Open — 2025

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал в социальных сетях фотоподборку из Нью-Йорка, где он выступил на US Open – 2025.

«Моменты в Нью-Йорке, которые я заберу с собой. Теперь возвращаюсь к работе, смотрим вперёд, что будет дальше», — подписал снимки Синнер.

Фото: из личного архива Янника Синнера

На US Open Синнер не смог защитить титул 2024 года. В финале американского мэйджора Янник со счётом 2:6, 6:3, 1:6, 4:6 проиграл испанцу Карлосу Алькарасу. Из-за этого поражения итальянец потерял первое место в рейтинге ATP.

Синнер планирует вернуться в тур на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай), который пройдёт с 25 сентября по 1 октября.