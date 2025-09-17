«Повод для большой гордости». Бадоса — о своей игре на Кубке Билли Джин Кинг — 2025

20-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса поделилась ощущениями после матча Кубка Билли Джин Кинг – 2025, в котором сборная Испании играла с Украиной. Бадоса провела матч с Элиной Свитолиной и проиграла со счётом 7:5, 2:6, 5:7. Испанские теннисистки уступили со счётом 0:2.

«Правда в том, что после стольких месяцев вне соревнований вернуться на таком уровне — это повод для большой гордости за то, чего я добилась. Конечно, грустно, что мы проиграли как команда, но если говорить о моём матче, то это был отличный поединок, где мы обе отдали все сто процентов. В конце концов именно это действительно имеет значение.

Наверное, я не ожидала быть на таком уровне уже в первом матче после возвращения, но это даёт мне уверенность и хорошие ощущения перед следующими турнирами», – приводит слова Бадосы Punto De Break.

Паула Бадоса не принимала участие в теннисных турнирах с Уимблдона-2025, где испанская теннисистка проиграла в первом круге британке Кэти Бултер со счётом 2:6, 6:3, 4:6.