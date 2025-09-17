Скидки
Чесноков — о награждении Шнайдер и Андреевой: они заслужили, можно за них порадоваться

Финалист Кубка Дэвиса — 1995 Андрей Чесноков поздравил российских теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер с получением государственной награды. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Андреевой и Шнайдер медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

«Здорово, что их наградили. Они это заслужили, можно за них порадоваться. Будем смотреть дальше, возможно, они в будущем выиграют турниры «Большого шлема». Конечно, получить награду всегда приятно. Пусть ещё больше теперь доказывают, что могут выигрывать главные соревнования, я думаю, это вполне им по силам», – приводит слова Чеснокова ТАСС.

В документе указывается, что юные спортсменки удостоены государственной награды за заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли серебряные медали парного женского разряда Олимпиады – 2024 в Париже, уступив в финале итальянкам Жасмин Паолини и Саре Эррани со счётом 6:2, 1:6, [7:10].

