Бинаги высказался о возможности участия Янника Синнера в финале Кубка Дэвиса — 2025

Президент Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги высказался о возможности участия четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», второй ракетки мира Янника Синнера в финале Кубка Дэвиса – 2025, который пройдёт с 18 по 23 ноября в Болонье. Италия на турнире будет защищать прошлогодний титул.

«Думаю, для Испании это тоже проблема, связанная с Карлосом Алькарасом. Пока рано говорить, смогут ли они сыграть в финале Кубка Дэвиса, как это делал Янник в последние два года. Он был настоящей движущей силой двух последних побед нашей команды, и, я думаю, он уже всем всё доказал, включая свою преданность сборной Италии и ценностям, которые она представляет, больше, чем кто-либо другой», — приводит слова Бинаги Corriere dello Sport.