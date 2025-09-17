Скидки
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас посетил остров Алькатрас

Карлос Алькарас посетил остров Алькатрас
Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас посетил остров Алькатрас в заливе Сан-Франциско (США), где находится одноимённая федеральная тюрьма строгого режима «Алькатрас», также известная как «Скала».

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео посещения Алькарасом острова Алькатрас.

Алькарас находится в Сан-Франциско, где готовится выступить в составе сборной Европы на Кубке Лэйвера – 2025, который пройдёт с 19 по 21 сентября в Сан-Франциско (США). Капитаном команды будет чемпион «Ролан Гаррос» — 1983 француз Янник Ноа.

Основной состав сборной Европы:

Карлос Алькарас (Испания);
Каспер Рууд (Норвегия);
Александр Зверев (Германия);
Хольгер Руне (Дания);
Якуб Меншик (Чехия);
Флавио Коболли (Италия).

