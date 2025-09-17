Осака — об отношении WTA к матерям в туре: им не хватает понимания реальных трудностей

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака высказалась об отношении Женской теннисной ассоциации (WTA) к теннисисткам, вернувшимся в тур после рождения детей, отметив, что организация не всегда правильно понимает нужды спортсменок.

«У меня был ряд ситуаций, когда мне казалось, что WTA не предоставила теннисисткам, ставшим матерями, должного доверия и приоритета их благополучия. Возможно, им не хватало понимания реальных трудностей возвращения к игре после беременности.

Это очень серьёзная тема, необходима полная приверженность и вдумчивое движение со стороны группы экспертов, которое должно включать самих матерей. Возможно, WTA продвигает себя в публичной сфере, но её действия за кулисами не всегда полностью соответствуют этому», – приводит слова Осаки Punto de Break.

Напомним, в июле 2023 года Наоми Осака стала матерью. Теннисистка вернулась на корт в начале 2024 года.