«Одно удовольствие за ним наблюдать». Федерер высказался об игре Алькараса

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер высказался о том, какая команда является фаворитом Кубка Лэйвера – 2025.

«Думаю, что Европа, вероятно, является фаворитом, в основном – из-за Алькараса и Зверева в команде. Особенно Алькараса, честно говоря, он играет в теннис совершенно другого уровня. Мне всегда нравится смотреть на Карлоса — за ним одно удовольствие наблюдать.

Думаю, у Европы в целом, вероятно, более сильная команда и парный разряд на этот раз будет не так важен, потому что, на мой взгляд, обе команды примерно одинаково сильны в парном разряде. Всё решится в одиночном», — приводит слова Федерера TNT Sports.