«Огромный талант». Федерер ответил, матчи какого игрока хочет увидеть на Кубке Лэйвера

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился впечатлениями от встречи с 42-й ракеткой мира из Бразилии 19-летним Жоао Фонсекой.

«Я бы очень хотел увидеть его игру. Сегодня впервые с ним встретился. Считаю, что у него огромный талант, и он очень хороший парень — о нём слышно только хорошее. Я обязательно буду там, когда Жоао будет играть. Надеюсь, он сыграет несколько матчей и я смогу увидеть, насколько он хорош», — приводит слова Федерера TNT Sports.

Федерер и Фонсека находятся в Сан-Франциско, где с 19 по 21 сентября пройдёт Кубок Лэйвера – 2025. Роджер является одним из организаторов турнира, а Фонсека выступит на нём в составе сборной мира.