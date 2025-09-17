«Я ненавижу нынешний формат». Роддик — о регламенте проведения Кубка Дэвиса

Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американский теннисист Энди Роддик высказался о формате проведения Кубка Дэвиса, отметив, что турнир утратил свою былую атмосферу.

«Я ненавижу нынешний формат. США играли дома в прошлые выходные, и там на трибунах было, ну, около трёх тысяч человек. Как это продавать? Это же как — матч перед матчами финала в Болонье. В этом нет никакого смысла. Если матч, который США провели в Делрэй-Бич, — это полуфинал, мы говорим, что победившая команда выходит в финал. А потом видим, что в финале восемь команд. Значит, это четвертьфинал, верно? Это просто отстой.

В 2004 году мы проиграли Испании с Рафаэлем Надалем, Карлосом Мойей и другими. Там было 29 тысяч зрителей на футбольном стадионе. Атмосфера была потрясающая. Вот это был Кубок Дэвиса. А теперь финал играют в Италии, в Болонье. Говорили, что он будет в Испании, но переиграли. За этим просто невозможно уследить. Кубок Дэвиса теперь ощущается как бренд, и сам турнир не имеет особого значения», – приводит слова Роддика Tennis 365.

Сборная США уступила Чехии со счётом 2:3 в полуфинале Кубка Дэвиса – 2025. Сборная Чехии вышла в финальную часть турнира, в которой сыграет восемь команд. Розыгрыш финала Кубка Дэвиса – 2025 пройдёт с 18 по 23 ноября в итальянской Болонье.